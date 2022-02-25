ЕС вводит персональные санкции против главарей российской агрессии. Но от SWIFT Россию пока не отключают

ЕС, НАТО, ООН продолжают свою "бесконтактную" борьбу против российской агрессии, но гибнут только украинские люди. Ну, пускай... Сразу несколько надежных источников сообщают, что против главарей российской агрессии владимира путина и его верного говорящей головы лаврова будут внедрены персональные санкции. Проголосовать за это решение должны сегодня, 25-го февраля. Известно, что оккупантам, прикрывающимся политикой, оставят возможность право на въезд и передвижение по территории ЕС, но все их активы будут заморожены.

Также есть информация, что Россию выдворят из Совета Европы и ПАСЕ.

В то же время известно, что Россию не отсоединят от мировой платежной системы SWIFT, что могло бы стать одной из самых жестких санкций. Но не отсоединяют пока. Дискуссии еще продолжаются.

Напомним, вчера 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.