  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ЕС вводит персональные санкции против главарей российской агрессии. Но от SWIFT Россию пока не отключают
В тренде

ЕС вводит персональные санкции против главарей российской агрессии. Но от SWIFT Россию пока не отключают

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Но этого мало. Нужно – под трибунал за преступления против человечества

ЕС вводит персональные санкции против главарей российской агрессии. Но от SWIFT Россию пока не отключают

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

ЕС, НАТО, ООН продолжают свою "бесконтактную" борьбу против российской агрессии, но гибнут только украинские люди. Ну, пускай... Сразу несколько надежных источников сообщают, что против главарей российской агрессии владимира путина и его верного говорящей головы лаврова будут внедрены персональные санкции. Проголосовать за это решение должны сегодня, 25-го февраля. Известно, что оккупантам, прикрывающимся политикой, оставят возможность право на въезд и передвижение по территории ЕС, но все их активы будут заморожены.

Также есть информация, что Россию выдворят из Совета Европы и ПАСЕ.

В то же время известно, что Россию не отсоединят от мировой платежной системы SWIFT, что могло бы стать одной из самых жестких санкций. Но не отсоединяют пока. Дискуссии еще продолжаются.

Напомним, вчера 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...