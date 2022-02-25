Ужгород готовится принимать переселенцев. В городе работает круглосуточный центр приема гуманитарной помощи
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В связи с нападением россии на нашую страну (цель – уничтожить Независимость и украинцев как свободную нацию), для противодействия объединяется вся Украина. Сегодня, 24-го февраля, на крайнем Западе нашей Родины, в Ужгороде, распространялись фейки о готовности оккупанта бомбить ужгородский аэропорт. От оккупанта можно ожидать любого подвоха, но именно эта информация – фейк. А вот проверенная информация – это функционирование в Ужгороде круглосуточного гуманитарного центра для переселенцев.
В Ужгороде в историко-культурном комплексе "Совиное гнездо" (улица Ференца Ракоци, 2) КРУГЛОСУТОЧНО работает центр приема гуманитарной помощи / пункт распределения населения.
Здесь также ежедневно с 08:00 до 20:00 будут принимать теплые вещи, карематы, спальники, воду, медикаменты.
Городской совет создал специальный счет, который будет концентрировать в бюджете города деньги на помощь территориальной обороне и пострадавшим людям.
Ужгородский городской совет просит ужгородцев, предпринимателей приобщиться, чтобы обеспечить необходимыми вещами вынужденных переселенцев, которых будет принимать город.
- матрасы;
- раскладушки;
- одеяла;
- подушки;
- постельное белье;
- спальные мешки;
- карематы (туристические коврики);
- одноразовая посуда;
- средства гигиены;
- продукты, а именно:
- галеты из муки;
- консервы мясные (завтраки, печеночные паштеты, каши с мясом);
- мед натуральный;
- сахар;
- кофе растворимый;
- чай.
Обращаться по телефонам: 42 80 29, 42 80 30.
Искренне благодарны всем, кто уже откликнулся!
Напомним, вчера 24-го февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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