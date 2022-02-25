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Ужгород готовится принимать переселенцев. В городе работает круглосуточный центр приема гуманитарной помощи

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Ужгород готовится принимать переселенцев. В городе работает круглосуточный центр приема гуманитарной помощи

UA-Футбол
Новина українською

В связи с нападением россии на нашую страну (цель – уничтожить Независимость и украинцев как свободную нацию), для противодействия объединяется вся Украина. Сегодня, 24-го февраля, на крайнем Западе нашей Родины, в Ужгороде, распространялись фейки о готовности оккупанта бомбить ужгородский аэропорт. От оккупанта можно ожидать любого подвоха, но именно эта информация – фейк. А вот проверенная информация – это функционирование в Ужгороде круглосуточного гуманитарного центра для переселенцев.

В Ужгороде в историко-культурном комплексе "Совиное гнездо" (улица Ференца Ракоци, 2) КРУГЛОСУТОЧНО работает центр приема гуманитарной помощи / пункт распределения населения.

Здесь также ежедневно с 08:00 до 20:00 будут принимать теплые вещи, карематы, спальники, воду, медикаменты.

Городской совет создал специальный счет, который будет концентрировать в бюджете города деньги на помощь территориальной обороне и пострадавшим людям.

Счет: UА148999980314101931000007493
Код получателя – 37975895
Получатель: ГУК в Зак. обл./Ужгородская тг/50110000

Ужгородский городской совет просит ужгородцев, предпринимателей приобщиться, чтобы обеспечить необходимыми вещами вынужденных переселенцев, которых будет принимать город.

Сейчас нужны:

  • матрасы;
  • раскладушки;
  • одеяла;
  • подушки;
  • постельное белье;
  • спальные мешки;
  • карематы (туристические коврики);
  • одноразовая посуда;
  • средства гигиены;
  • продукты, а именно:
  • галеты из муки;
  • консервы мясные (завтраки, печеночные паштеты, каши с мясом);
  • мед натуральный;
  • сахар;
  • кофе растворимый;
  • чай.

Обращаться по телефонам: 42 80 29, 42 80 30.

Искренне благодарны всем, кто уже откликнулся!

Напомним, вчера 24-го февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Закарпаття 24

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