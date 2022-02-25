Ужгород готовится принимать переселенцев. В городе работает круглосуточный центр приема гуманитарной помощи

В связи с нападением россии на нашую страну (цель – уничтожить Независимость и украинцев как свободную нацию), для противодействия объединяется вся Украина. Сегодня, 24-го февраля, на крайнем Западе нашей Родины, в Ужгороде, распространялись фейки о готовности оккупанта бомбить ужгородский аэропорт. От оккупанта можно ожидать любого подвоха, но именно эта информация – фейк. А вот проверенная информация – это функционирование в Ужгороде круглосуточного гуманитарного центра для переселенцев.

В Ужгороде в историко-культурном комплексе "Совиное гнездо" (улица Ференца Ракоци, 2) КРУГЛОСУТОЧНО работает центр приема гуманитарной помощи / пункт распределения населения.

Здесь также ежедневно с 08:00 до 20:00 будут принимать теплые вещи, карематы, спальники, воду, медикаменты.

Городской совет создал специальный счет, который будет концентрировать в бюджете города деньги на помощь территориальной обороне и пострадавшим людям.

Счет: UА148999980314101931000007493

Код получателя – 37975895

Получатель: ГУК в Зак. обл./Ужгородская тг/50110000

Ужгородский городской совет просит ужгородцев, предпринимателей приобщиться, чтобы обеспечить необходимыми вещами вынужденных переселенцев, которых будет принимать город.

Сейчас нужны:

матрасы;

раскладушки;

одеяла;

подушки;

постельное белье;

спальные мешки;

карематы (туристические коврики);

одноразовая посуда;

средства гигиены;

продукты, а именно:

галеты из муки;

консервы мясные (завтраки, печеночные паштеты, каши с мясом);

мед натуральный;

сахар;

кофе растворимый;

чай.

Обращаться по телефонам: 42 80 29, 42 80 30.

Искренне благодарны всем, кто уже откликнулся!

Напомним, вчера 24-го февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.