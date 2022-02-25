Около трех тысяч личного состава и 600 единиц техники уже потерял оккупант - Министерство обороны
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Фото: Міністерство оборони України
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о потерях страны-оккупанта с начала военных действий на теории Украины.
С начала широкомасштабного наступления России были (ориентировочно) нанесены следующие потери: уничтожение 80 танков, 516 бронированных машин разных типов, 10 самолетов, 7 вертолетов, 2800 личного состава. Об этом она написала на своей официальной странице в фейсбуке.
Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник терпит значительные потери.
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