Около трех тысяч личного состава и 600 единиц техники уже потерял оккупант - Министерство обороны

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о потерях страны-оккупанта с начала военных действий на теории Украины.

С начала широкомасштабного наступления России были (ориентировочно) нанесены следующие потери: уничтожение 80 танков, 516 бронированных машин разных типов, 10 самолетов, 7 вертолетов, 2800 личного состава. Об этом она написала на своей официальной странице в фейсбуке.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник терпит значительные потери.