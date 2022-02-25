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Около трех тысяч личного состава и 600 единиц техники уже потерял оккупант - Министерство обороны

Общие новости
(7 голосов)

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Около трех тысяч личного состава и 600 единиц техники уже потерял оккупант - Министерство обороны

Фото: Міністерство оборони України

UA-Футбол
Новина українською

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о потерях страны-оккупанта с начала военных действий на теории Украины.

С начала широкомасштабного наступления России были (ориентировочно) нанесены следующие потери: уничтожение 80 танков, 516 бронированных машин разных типов, 10 самолетов, 7 вертолетов, 2800 личного состава. Об этом она написала на своей официальной странице в фейсбуке.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник терпит значительные потери.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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FC Energy (Новая Каховка)
25.02.2022 в 17:21
не совсем понимаю, вроде бы недавно про 1000 писали, сейчас 3000..
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Zorin_
25.02.2022 в 17:13
Потери с нашей стороны есть?
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