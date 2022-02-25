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Вы можете помочь Украинской армии через єПідтримку. НБУ открыл специальный счет

Общие новости
(2 голосов)

Возможно, самый простой способ помочь нашим героям

Вы можете помочь Украинской армии через єПідтримку. НБУ открыл специальный счет

Фото: Міністерство цифрової трансформації

UA-Футбол
Новина українською

Министерство цифровой информации сообщает, что теперь финансово помочь Украинской армии вы можете благодаря картам єПідтримка. Благодаря мобильному приложению из онлайн-платежей Portmone сделать это можно в несколько кликов.

1. Перейдите на Portmone по ссылке.
2. Введите сумму, которую вы хотите внести в поддержку военных.
3. Оплатите картой єПідтримка. Перевод без комиссии.

Ваши средства с поддержкой поступят в Фонд "Вернись живым". Эти деньги могут спасти жизнь наших защитников, которые находятся в зонах боевых действий и сейчас достойно отбивают атаки агрессора.

С Portmone можно перевести как все средства, так и часть.

Также перевести средства с єПідтримки в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк, Альфа-Банк и Монобанк.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 17:12
Звернення до офшорних рахунків народних депутатів...
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