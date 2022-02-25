Вы можете помочь Украинской армии через єПідтримку. НБУ открыл специальный счет
Возможно, самый простой способ помочь нашим героям
Фото: Міністерство цифрової трансформації
Министерство цифровой информации сообщает, что теперь финансово помочь Украинской армии вы можете благодаря картам єПідтримка. Благодаря мобильному приложению из онлайн-платежей Portmone сделать это можно в несколько кликов.
1. Перейдите на Portmone по ссылке.
2. Введите сумму, которую вы хотите внести в поддержку военных.
3. Оплатите картой єПідтримка. Перевод без комиссии.
Ваши средства с поддержкой поступят в Фонд "Вернись живым". Эти деньги могут спасти жизнь наших защитников, которые находятся в зонах боевых действий и сейчас достойно отбивают атаки агрессора.
С Portmone можно перевести как все средства, так и часть.
Также перевести средства с єПідтримки в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк, Альфа-Банк и Монобанк.
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