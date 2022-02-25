Вы можете помочь Украинской армии через єПідтримку. НБУ открыл специальный счет

Министерство цифровой информации сообщает, что теперь финансово помочь Украинской армии вы можете благодаря картам єПідтримка. Благодаря мобильному приложению из онлайн-платежей Portmone сделать это можно в несколько кликов.

1. Перейдите на Portmone по ссылке.

2. Введите сумму, которую вы хотите внести в поддержку военных.

3. Оплатите картой єПідтримка. Перевод без комиссии.

Ваши средства с поддержкой поступят в Фонд "Вернись живым". Эти деньги могут спасти жизнь наших защитников, которые находятся в зонах боевых действий и сейчас достойно отбивают атаки агрессора.

С Portmone можно перевести как все средства, так и часть.

Также перевести средства с єПідтримки в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк, Альфа-Банк и Монобанк.