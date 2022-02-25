У рф заканчиваются ракеты и резервы, Беларусь недовольна, что её втянули в войну

Украинский блоггер, политический и военный обозреватель Алексей Арестович поделился последней информацией от нашей разведки.

"По данным нашей разведки у противника, менее чем за двое суток, более тысячи убитых. Таких потерь Российская Федерация не несла ни в одном вооружённом конфликте. В Черниговской области, наши войска сделали [разбили] танковый батальон, остановив движение одной из колонн - более двадцати танков уничтожено.

Российские войска накапливаются на северо-западе Киева, от границы с Беларусью. По некоторым данным, руководство Беларуси, мягко говоря, не в восторге от того, что их республику втянули в эту авантюру без спроса. Поэтому, сообщения о беларусских флагах на некоторых боевых машинах с севера - чистая подстава россиянами белорусов. Как мы с вами и предполагали - вторые сутки оказались самыми тяжёлыми: и морально, и материально.

Принципиальная деталь, которую необходимо понимать - это то, что сегодня российское военное руководство пустило в ход все силы, которые были накоплены ими на украинском направлении. Резервов у них больше нет. Зато есть все та же ставка на достижение победы психологическими средствами, что и вызывает к жизни ускоренное движение колонн и вертолётные броски, целью которых является создание эффекта скорого и неотвратимого приближения. Каковой эффект им, правда, все чаще очень дорого обходится.

Идёт непростая мешанина в районе Буча-Ворзель-Ирпень-Гостомель. Несмотря на многочисленные сообщения о том, что там уже сплошные россияне, наши войска дают там очень лихой отпор. Именно поэтому, россияне работают артиллерией в ответ и попали в детский дом, количество пострадавших уточняется. В том районе сбит минимум один вертолёт противника и уничтожено не менее десяти единиц его наземной техники. Вопреки российским сказкам, ПВО Украины и Киева уцелело, работает, сбили утром над Киевом их Су-27 и минимум две ракеты "Калибр".

По американским данным, РФ использовала против нас 160 ракет этого типа, что означает, что скоро удары станут поскромнее - просто нет необходимого количества ракет в наличии.

Начертания по периметру приблизительно те же, что и на утро, несмотря на ввод в дело противником всех своих наземных резервов:

- наибольшее напряжение с севера у Киева,

- подрезают узкую приграничную полосу (до 40-60 км) Сумы, Полтава,

- севернее Харькова их в очередной раз отлупили,

- вопреки их заявлениям дальше Мелитополя им пока зайти не удалось,

- на херсонском направлении - наши войска все ещё удерживают правый берег в районе города, наносит огневое поражение войскам противника.

Из запасов у россиян остались: морская десантная операция и удар тяжёлыми стратегическими бомбардировщиками (похоже будет на привычный уже обстрел "Калибрами").

Не очень впечатляет к тому, что уже сделали, зато появились первые заявления Кремля о возможных новых Минских переговорах. А переговоры всегда означают - что противник начал если не выдыхаться, то задумываться. И я его понимаю где-то. Бури и натиска не выходит (особенно по причине взорванных мостов). А крупнейшие потери, начиная с 1945 года, выходят. Причём, давно по их планам разгромленные и переразгромленные ВСУ, дерутся, не считаясь с охватами, обходами и угрозой окружения. Зона ООС вообще стоит, как камень, настолько, что ее боятся уже всерьёз атаковать. Есть новые пленные и захваченная Техника. В общем, нам бы ночь простоять, и день продержаться. И тогда разговоры Кремля о переговорах и закреплении достигнутых позиций, могут приобрести все более отчетливые просящие нотки.

Президент на месте, весь Офис работает штатно. Президент, кстати, проявляет чудеса решительности. Даже профессиональные военные не ожидали такого накала боевого настроя у него. ЕС по предварительным данным согласовал пакет общих санкций против РФ. Информация должна вскоре появиться.

Словом, воюем.

Новые пленные. Взяла 93 бригада", - написал Арестович на своей странице в фейсбук..