Законченный неадекват. Кремлевский карлик обратился к украинским военным
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент страны агрессора Владимир Путин (Хуйло – ред.) призвал украинских военных взять власть в свои руки, поскольку с лидерами Украины невозможно договориться.
"Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - заявил президент россии.
Напомним, ранее Министерство обороны Украины объявило, что с начала нападения россия потеряла около трех тысяч убитыми, полтысячи военных машин, 80 танков, 10 самолетов и 7 вертолетов.
Популярное сейчас
- Барселона поедет в Турцию, Малиновский – в Германию. Состоялась жеребьевка 1/8 финала ЛЕ
- "А кто это сдэлал?" ВСУ эффектно потроллили рф после удара по аэродрому в ростовской области
- Состояние объектов ЧАЭС – без изменений. Известно, почему в зоне отчуждения повысился радиационный фон
- "Россия разрушила все нормы международного права" - Кличко отреагировал на признание Россией "ЛДНР"
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
Новости по теме
- 22:31 Украинские Зинченко на митинге, Барса и Наполи против войны, флеш-моб за полярным кругом и позиция Ферны. Так поддерживают Украину
- 22:22 Зарубежные Байден объявил о новых санкциях в отношении рф
- 22:18 Украинские Иногда лучше молчать. Ломаченко отреагировал на нападение России и опубликовал молитву о мире