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Законченный неадекват. Кремлевский карлик обратился к украинским военным

Общие новости
(7 голосов)
Законченный неадекват. Кремлевский карлик обратился к украинским военным

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент страны агрессора Владимир Путин (Хуйло – ред.) призвал украинских военных взять власть в свои руки, поскольку с лидерами Украины невозможно договориться.

"Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - заявил президент россии.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины объявило, что с начала нападения россия потеряла около трех тысяч убитыми, полтысячи военных машин, 80 танков, 10 самолетов и 7 вертолетов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (9)
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bombard (Харьков)
25.02.2022 в 19:05
Пуйло сам взял в заложники украинский народ, обстреливая жилые кварталы в крупных городах: мол, в таком случае народ сам заставит своего президента сесть за стол.
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 18:39
У нас, в отличии от России, власть и так в руках народа. Только неадекватные этого не понимают.
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+9
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.02.2022 в 18:39
Як? Як можуть слухати такого біса і йти за ним? За нами правда! З нами Бог!!!
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+6
-1
Djarik87 (Киевская область)
25.02.2022 в 18:03
З000? По телеканалам 1000 говорят
Ответить
+1
-3
OctoberFest (Голая Пристань)
25.02.2022 в 18:15
это обновлённая инфа и в официальных источниках она уже тоже была
Ответить
+8
-1
sawyer1936
25.02.2022 в 17:56
Уровень журналистики зашкаливает. Противно читать.
Ответить
+3
-12
FC Energy (Новая Каховка)
25.02.2022 в 18:06
противно читать ЧТО? Они печатают слова неадеквата из Кремля
Ответить
+11
-2
Thiirane2 (Днепр)
25.02.2022 в 18:08
Так застрелись! Или тебе помочь?
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+7
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
25.02.2022 в 19:08
Иди накуй, зашкаленый.
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0
-1


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