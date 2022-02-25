Законченный неадекват. Кремлевский карлик обратился к украинским военным

Президент страны агрессора Владимир Путин (Хуйло – ред.) призвал украинских военных взять власть в свои руки, поскольку с лидерами Украины невозможно договориться.

"Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - заявил президент россии.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины объявило, что с начала нападения россия потеряла около трех тысяч убитыми, полтысячи военных машин, 80 танков, 10 самолетов и 7 вертолетов.