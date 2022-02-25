Киевлян попросили проверить крыши домов на наличие меток

Городские власти Киева обратились к жителям многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток для бомбардировок российскими самолетами.

"В случае, если будут обнаружены какие-то отметки – просим засыпать их землей или чем-нибудь накрыть", - говорится в сообщении столичных властей.

Добавим, что министерство обороны и вооруженные силы Украины неоднократно сообщали об обнаружении диверсантов, оставляющих метки для врага.