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Киевлян попросили проверить крыши домов на наличие меток

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Киевлян попросили проверить крыши домов на наличие меток

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Городские власти Киева обратились к жителям многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток для бомбардировок российскими самолетами.

"В случае, если будут обнаружены какие-то отметки – просим засыпать их землей или чем-нибудь накрыть", - говорится в сообщении столичных властей.

Добавим, что министерство обороны и вооруженные силы Украины неоднократно сообщали об обнаружении диверсантов, оставляющих метки для врага.

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В статье: Киев война с Россией
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