НБУ отозвал лицензии банков страны-агрессора

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем рф: "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит "Сбербанку России", и "Проминвестбанк", который на 99,77% принадлежит государственной корпорации "ВЭБ .РФ".

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", – цитирует главу НБУ Кирилла Шевченко пресс -служба организации.

Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник терпит значительные потери.