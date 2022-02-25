НБУ отозвал лицензии банков страны-агрессора
На две проблемы меньше
Фото: Національний банк України / Автор невідомий
Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем рф: "Международный резервный банк", который на 100% принадлежит "Сбербанку России", и "Проминвестбанк", который на 99,77% принадлежит государственной корпорации "ВЭБ .РФ".
"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", – цитирует главу НБУ Кирилла Шевченко пресс -служба организации.
Напомним, 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник терпит значительные потери.
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