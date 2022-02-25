На россии стали ограничивать работу Facebook
Какая свободная страна!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В социальную сеть Facebook с 25 февраля начнут ограничивать доступ в стране-агрессоре. Такое решение принял госконадзор в связи с требованием местной генпрокуратуры.
В так называемой стране рф считают, что Facebook причастен к нарушению прав и свобод граждан России. В связи с этим за ребриком принимаются меры частичного ограничения доступа к социальной сети.
Отметим, что 24 февраля госкомнадзор отправлял письмо владельцам компании и требовал объяснений относительно ограничений, которые налагались социальной сетью на некоторые кремлевские сайты, но этот вопрос был проигнорирован. При этом госкомнадзор забыл объяснить, какие именно ограничения были наложены Facebook.
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