  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На россии стали ограничивать работу Facebook
В тренде

На россии стали ограничивать работу Facebook

Общие новости
(1 голосов)

Какая свободная страна!

На россии стали ограничивать работу Facebook

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В социальную сеть Facebook с 25 февраля начнут ограничивать доступ в стране-агрессоре. Такое решение принял госконадзор в связи с требованием местной генпрокуратуры.

В так называемой стране рф считают, что Facebook причастен к нарушению прав и свобод граждан России. В связи с этим за ребриком принимаются меры частичного ограничения доступа к социальной сети.

Отметим, что 24 февраля госкомнадзор отправлял письмо владельцам компании и требовал объяснений относительно ограничений, которые налагались социальной сетью на некоторые кремлевские сайты, но этот вопрос был проигнорирован. При этом госкомнадзор забыл объяснить, какие именно ограничения были наложены Facebook.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZeeZoo (Кривой Рог)
25.02.2022 в 20:29
Усрався стратєг — його є6е капітан команди КВН міста Кривий Ріг
Ответить
+4
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
25.02.2022 в 20:31
Ответить
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
25.02.2022 в 20:34
Молодец. ++++++++
Ответить
0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
25.02.2022 в 20:49
в начале твоего комментария можно добавить: ""кстати о музыке..."
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...