РФ планирует масштабную провокацию и обвинение украинцев в бесчеловечных действиях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что заребриковская сторона сейчас готовит масштабную провокацию. Об этом Кулеба написал на своей странице в твиттере.

"По данным разведки, РФ планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", – пишет Кулеба.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник терпит значительные потери.