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РФ планирует масштабную провокацию и обвинение украинцев в бесчеловечных действиях

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РФ планирует масштабную провокацию и обвинение украинцев в бесчеловечных действиях

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что заребриковская сторона сейчас готовит масштабную провокацию. Об этом Кулеба написал на своей странице в твиттере.

"По данным разведки, РФ планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", – пишет Кулеба.

Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник терпит значительные потери.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
25.02.2022 в 21:41
Підарюги їбучі. З кожним днем все більше починають вбивати мирних...
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