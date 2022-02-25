РФ планирует масштабную провокацию и обвинение украинцев в бесчеловечных действиях
Будьте готовы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что заребриковская сторона сейчас готовит масштабную провокацию. Об этом Кулеба написал на своей странице в твиттере.
"По данным разведки, РФ планирует масштабную провокацию с целью "дегуманизации" украинцев, обвинения Украины в якобы бесчеловечных действиях. Не ведитесь на фейки. Украина защищает свою землю в справедливой защитной войне. В отличие от РФ, мы не целимся в детские сады и гражданских", – пишет Кулеба.
Напомним, что 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник терпит значительные потери.
За даними розвідки, РФ планує масштабну провокацію з метою «дегуманізації» українців, звинувачення України у нібито нелюдських діях. Не ведіться на фейки. Україна захищає свою землю у справедливій захисній війні. На відміну від РФ, ми не цілимося у дитячі садочки і цивільних.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022
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