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Боеприпасы из Польши, новые Javelin из Эстонии, военно-техническая помощь от Швеции – мир помогает Украине

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Боеприпасы из Польши, новые Javelin из Эстонии, военно-техническая помощь от Швеции – мир помогает Украине

Фото: twitter.com/mblaszczak / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Не все страны проходят мимо войны на украинской земле со стороны России, а некоторые очень активно включились в помощь Украине.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Украину прибыла колонна грузовиков с боеприпасами для украинской армии. Министр выложил фото в своем твиттере, однако не раскрыл, что находится на борту.

Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм сообщил, что Эстония направит в Украину дополнительную военную помощь: противотанковые ракеты Javelin и зенитные боеприпасы. Также в Украину будут доставлены 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение и боеприпасы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Швеция готова передать Киеву военно-техническую и гуманитарную помощь. Подробности не разглашаются.

"Строим антипутинскую коалицию вместе!" - написал Президент Зеленский в своем твиттере.

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В статье: война с Россией
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