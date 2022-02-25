Боеприпасы из Польши, новые Javelin из Эстонии, военно-техническая помощь от Швеции – мир помогает Украине
Спасибо всем!
Фото: twitter.com/mblaszczak / Автор неизвестен
Не все страны проходят мимо войны на украинской земле со стороны России, а некоторые очень активно включились в помощь Украине.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в Украину прибыла колонна грузовиков с боеприпасами для украинской армии. Министр выложил фото в своем твиттере, однако не раскрыл, что находится на борту.
Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022
Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Салм сообщил, что Эстония направит в Украину дополнительную военную помощь: противотанковые ракеты Javelin и зенитные боеприпасы. Также в Украину будут доставлены 25 тысяч упаковок сухих продуктов, медицинское оборудование, личное снаряжение и боеприпасы.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Швеция готова передать Киеву военно-техническую и гуманитарную помощь. Подробности не разглашаются.
"Строим антипутинскую коалицию вместе!" - написал Президент Зеленский в своем твиттере.
Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу. Дякую пані Прем'єр-міністру Швеції @SwedishPM за дієву підтримку. Будуємо антипутінську коаліцію разом!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
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