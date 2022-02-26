Россия лишилась финала ЛЧ, МЮ отказался от аэрофлота. Главные новости за 25 февраля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 25-е февраля.

Начнем не с футбола. Все знают, что происходит в Украине и должны помогать тем, чем могут. Министерство цифровой информации сообщает, что теперь финансово помочь Украинской армии вы можете благодаря картам єПідтримка. Благодаря мобильному приложению из онлайн-платежей Portmone сделать это можно в несколько кликов.

1. Перейдите на Portmone по ссылке.

2. Введите сумму, которую вы хотите внести в поддержку военных.

3. Оплатите картой єПідтримка. Перевод без комиссии.

Ваши средства с поддержкой поступят в Фонд "Вернись живым". Эти деньги могут спасти жизнь наших защитников, которые находятся в зонах боевых действий и сейчас достойно отбивают атаки агрессора.

Из-за войны рф против Украины УЕФА приняло решение наложить на первых жесткие санкции. Одна из них, забрать финал Лиги Чемпионов у Питера. Об этом в пятницу было сказано официально. Новое место проведение финала - Париж, стадион "Стад де Франс" в Сен-Дени. Игра состоится, как и было запланировано, в субботу, 28 мая.

На этом новости от УЕФА не закончились. Пока неофициально, но по данным ряда источников, союз европейских футбольных ассоциаций планирует разорвать контракт с "Газпромом". УЕФА обратился к своим юристам с целью найти лазейки для расторжения спонсорского контракта.

Еще одно последствие войны. В пятницу пресс-служба УЕФА сообщила, что матчи украинских и российских клубов в рамках соревнований УЕФА будут проходить на нейтральных полях. Как вы понимаете, матч плей-офф Юношеской лиги между "Динамо" и "Спортингом" в Киеве также не состоится. Киевский клуб позже сообщит о процедуре возвращения билетов.

Санкции на ряд российских компаний не прошли мимо футбола. В пятницу английский "МЮ" официально подтвердил, что в одностороннем порядке разрывает контракт с российским авиалиниями "Аэрофлот". Ранее "дьяволы" отказывались лететь рейсом данной авиакомпании на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".

Теперь что касается мирного футбола. Прошла жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы и Лиги Конференций. Все пары расписаны детально по ссылкам, а мы же остановимся на самых интересных. Во-первых, своего нового соперника получил клуб Руслана Малиновского. На прошлой стадии украинец забил два в ворота "Олимпиакоса". Теперь итальянцы сыграют против "Байера". Помимо этого, стоит сказать о соперниках украинцев в Лиге Конференций. "Славия" Качарабы и Таловерова встретится с "ЛАСКом", а "Гент" Безуса будет противостоять "ПАОКу".

И сразу две новости из Италии. Там начался 27-й тур итальянского первенства. В пятницу свои матчи провели лидеры таблицы - "Интер" и "Милан". Обе стороны очки потеряли. Коллектив Стефано Пиоли сыграл 1:1 с "Удинезе", а команда Индзаги не забила "Дженоа" (0:0). Отметим, что "россонери" лидируют в Серии А, на один бал опережая "Интер" (57 очков против 55). У "нерадзурри" игра в запасе.