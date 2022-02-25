"Надо помогать украинцам, вы только п****те". Участник терробороны Киева ворвался в эфир израильского ТВ

Киев ожидает тяжелая ночь – враг стянул к столице значительные силы и планирует атаковать город. Но врага готовы встречать вооруженные силы и жители города. Один из них невольно принял участие в выпуске новостей израильского телевидения.

"Надо помогать украинцам, вы только п****те, понимаете! Хорошо болтать. Смотрите (показывает биту – прим.), записался в терроборону, еб***ть буду русским. Вы кто вообще? А, израильские! (передает приветствие – прим.)".