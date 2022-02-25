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Глава военной администрации Закарпатья: Общепиты области готовы бесплатно кормить переселенцев

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Помогаем друг другу в борьбе с оккупантом

Глава военной администрации Закарпатья: Общепиты области готовы бесплатно кормить переселенцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Рестораны и другие заведения общепита по всей Закарпатской области один за другим выражают готовность бесплатно кормить вынужденно перемещенных лиц.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виктор Микита.

"Мы делимся всем, что имеем, и показываем настоящий пример единства! Это наш фронт!", - подчеркнул глава области.

Если вы – переселенец и прибываете в Закарпатье, обращайтесь в круглосуточный гуманитарный центр помощи. Он уже работает в Ужгороде. Контакты: (0312) 63 04 40 – (0312) 61 54 65 – (0312) 61 66 74 – (096) 284 33 68.

Напомним, что уже почти двое суток продолжается полномасштабное наступление россии на Независимость Украины. Наша армия и добровольцы смело держат оборону, а вся страна сплочена как никогда.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Закарпаття 24

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