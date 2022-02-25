НАТО предоставит Украине системы ПВО
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после экстренного виртуального заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств заявил, что Альянс поможет Украине в ее войне с Россией.
"Страны-члены НАТО продолжают оказывать поддержку Украине. И действительно сегодня на саммите НАТО с участием Евросоюза, Финляндии и Швеции, страны-члены анонсировали, и также проинформировали других союзников, о видах вооружения, видах поддержки, определенная часть которой также включает системы противовоздушной обороны (которые будут предоставляться Украине – УНИАН)", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, союзники НАТО продолжают оказывать поддержку украинским военным, в том числе предоставлять разные виды оборудования для Украины.
По его словам, в очень меняющейся и сложной ситуации сложно предугадать, какими будут возможности в будущем, но союзники НАТО настроены продолжать оказывать поддержку, сообщает УНИАН.
Популярное сейчас
- Вышли на истинный путь. УЕФА ищет пути для расторжения контракта с Газпромом
- У рф заканчиваются ракеты и резервы, Беларусь недовольна, что её втянули в войну
- Официально: УЕФА перенесла финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
- В УЕФА ответили на вопрос касательно переноса финала Лиги чемпионов из России
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
Новости по теме
- 22:31 Украинские Зинченко на митинге, Барса и Наполи против войны, флеш-моб за полярным кругом и позиция Ферны. Так поддерживают Украину
- 22:22 Зарубежные Байден объявил о новых санкциях в отношении рф
- 22:18 Украинские Иногда лучше молчать. Ломаченко отреагировал на нападение России и опубликовал молитву о мире