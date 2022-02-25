НАТО предоставит Украине системы ПВО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после экстренного виртуального заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств заявил, что Альянс поможет Украине в ее войне с Россией.

"Страны-члены НАТО продолжают оказывать поддержку Украине. И действительно сегодня на саммите НАТО с участием Евросоюза, Финляндии и Швеции, страны-члены анонсировали, и также проинформировали других союзников, о видах вооружения, видах поддержки, определенная часть которой также включает системы противовоздушной обороны (которые будут предоставляться Украине – УНИАН)", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, союзники НАТО продолжают оказывать поддержку украинским военным, в том числе предоставлять разные виды оборудования для Украины.

По его словам, в очень меняющейся и сложной ситуации сложно предугадать, какими будут возможности в будущем, но союзники НАТО настроены продолжать оказывать поддержку, сообщает УНИАН.