Пресссекретарь Белого Дома Джейн Псаки сообщила, что США введут санкции против президента страны агрессора Владимира Путина (Хуйла – прим.), его министра прихвостня Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.

Среди прочего, санкции будут включать запрет на поездки в США.

В МИД РФ (министерство пропаганды) заявили, что отношения между Западом и Россией подошли к пределу, когда близкая точка невозврата.

Также Великобритания запретила полеты частных российских самолетов.

Стоит отметить, что сейчас в мире только два лидера, против которых действуют персональные санкции США – президент Сирии Башар Асад и руководитель КНДР Ким Чен Ын. В дипломатии такой шаг выводит персону в разряд изгоев.