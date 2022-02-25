В компанию к Асаду и Ким Чен Ыну. США вводят персональные санкции против Путина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресссекретарь Белого Дома Джейн Псаки сообщила, что США введут санкции против президента страны агрессора Владимира Путина (Хуйла – прим.), его министра прихвостня Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.
Среди прочего, санкции будут включать запрет на поездки в США.
В МИД РФ (министерство пропаганды) заявили, что отношения между Западом и Россией подошли к пределу, когда близкая точка невозврата.
Также Великобритания запретила полеты частных российских самолетов.
Стоит отметить, что сейчас в мире только два лидера, против которых действуют персональные санкции США – президент Сирии Башар Асад и руководитель КНДР Ким Чен Ын. В дипломатии такой шаг выводит персону в разряд изгоев.
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