А это уж точно бьют по живому. Санкции против россии ввел сервис PornHub

Войска НАТО и ООН пока не бьют по России, но оккупанту крепкий нагоняй дает украинская армия. А невоенные гражданские учреждения/сервисы помогают, чем могут. По живому, к примеру, ударил сервис PornHub.

Порнографический сайт запретил доступ к контенту пользователям с российским ip. Теперь россияне, которым захочется "клубнички", будут видеть на страницах сайта PornHub сине-желтую символику и сообщения в поддержку Украины.

The sanction nobody is talking about. Russian users who attempted to visit pornhub were quite literally cockblocked by a message that told them that the content has been stopped along with a Ukranian flag and message of Ukranian support #Ukraine #UkraineRussia #UkraineInvasion pic.twitter.com/XdI75534JW