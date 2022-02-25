А это уж точно бьют по живому. Санкции против россии ввел сервис PornHub
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Войска НАТО и ООН пока не бьют по России, но оккупанту крепкий нагоняй дает украинская армия. А невоенные гражданские учреждения/сервисы помогают, чем могут. По живому, к примеру, ударил сервис PornHub.
Порнографический сайт запретил доступ к контенту пользователям с российским ip. Теперь россияне, которым захочется "клубнички", будут видеть на страницах сайта PornHub сине-желтую символику и сообщения в поддержку Украины.
The sanction nobody is talking about. Russian users who attempted to visit pornhub were quite literally cockblocked by a message that told them that the content has been stopped along with a Ukranian flag and message of Ukranian support #Ukraine #UkraineRussia #UkraineInvasion pic.twitter.com/XdI75534JW— ┴HפIN⅄qʞƆ∀H (@root_nomad) February 25, 2022
Напомним, что россия уже вторые сутки пытается оккупировать Украину. Однако наша армия и территориальная оборона дает достойный отпор врагу.
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