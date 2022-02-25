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А это уж точно бьют по живому. Санкции против россии ввел сервис PornHub

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А это уж точно бьют по живому. Санкции против россии ввел сервис PornHub

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Войска НАТО и ООН пока не бьют по России, но оккупанту крепкий нагоняй дает украинская армия. А невоенные гражданские учреждения/сервисы помогают, чем могут. По живому, к примеру, ударил сервис PornHub.

Порнографический сайт запретил доступ к контенту пользователям с российским ip. Теперь россияне, которым захочется "клубнички", будут видеть на страницах сайта PornHub сине-желтую символику и сообщения в поддержку Украины.

Напомним, что россия уже вторые сутки пытается оккупировать Украину. Однако наша армия и территориальная оборона дает достойный отпор врагу.

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В статье: война с Россией
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