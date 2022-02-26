Киевляне, будьте осторожны. Зеленский сообщил, что ночью враг пойдет на штурм столиці
Держимся
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Проходят вторые сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, подводя промежуточные итоги, сказал, что это был тяжелый, но смелый день. Однако добавил:
- Ночь будет более тяжелой, чем день. Ночью пойдут на штурм, – сказал Зеленский.
Добавим, что сейчас в Киеве функционирует сеть бомбоубежищ и укрытий гражданской защиты, также функционируют волонтерские центры помощи населению.
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