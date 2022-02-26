  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Киевляне, будьте осторожны. Зеленский сообщил, что ночью враг пойдет на штурм столиці
В тренде

Киевляне, будьте осторожны. Зеленский сообщил, что ночью враг пойдет на штурм столиці

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

Держимся

Киевляне, будьте осторожны. Зеленский сообщил, что ночью враг пойдет на штурм столиці

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Проходят вторые сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, подводя промежуточные итоги, сказал, что это был тяжелый, но смелый день. Однако добавил:

- Ночь будет более тяжелой, чем день. Ночью пойдут на штурм, – сказал Зеленский.

Добавим, что сейчас в Киеве функционирует сеть бомбоубежищ и укрытий гражданской защиты, также функционируют волонтерские центры помощи населению.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...