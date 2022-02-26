Киевляне, будьте осторожны. Зеленский сообщил, что ночью враг пойдет на штурм столиці

Проходят вторые сутки полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, подводя промежуточные итоги, сказал, что это был тяжелый, но смелый день. Однако добавил:

- Ночь будет более тяжелой, чем день. Ночью пойдут на штурм, – сказал Зеленский.

Добавим, что сейчас в Киеве функционирует сеть бомбоубежищ и укрытий гражданской защиты, также функционируют волонтерские центры помощи населению.