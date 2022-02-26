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Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах

Общие новости
(2 голосов)

Невероятное зрелище

Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жаль, что о нашей стране узнают именно в таких условиях – в условиях войны, агрессии, бедствия. Но мы должны пройти этот период. Это для нашей истории, для нашего будущего и нашей Независимости. Главное – победить. И дальше будет легче.

И пока защищаются наши воины, наши родные цвета развеваются по всей Европе. Это невероятная красота. Мы не одни.

Лондон

Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах - изображение 1

Ливерпуль

Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах - изображение 2

Париж

Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах - изображение 3

Братислава

Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах - изображение 4

Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах - изображение 5

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: война с Россией
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