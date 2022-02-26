Жаль, что о нашей стране узнают именно в таких условиях – в условиях войны, агрессии, бедствия. Но мы должны пройти этот период. Это для нашей истории, для нашего будущего и нашей Независимости. Главное – победить. И дальше будет легче.

И пока защищаются наши воины, наши родные цвета развеваются по всей Европе. Это невероятная красота. Мы не одни.

Лондон

Ливерпуль

Париж

Братислава

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