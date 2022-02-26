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Украинская армия за ночь сбила ИЛ-76 и еще несколько воздушных целей (обновлено)

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Защищаемся!

Украинская армия за ночь сбила ИЛ-76 и еще несколько воздушных целей (обновлено)

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на 26 февраля российская армия продолжила штурм в Киеве с разных сторон. В частности, попыталась захватить аэродром и военную базу в Василькове – городке в 20 километрах от столицы. Враг намеревался высадить десант, задействовав транспортные самолеты ИЛ-76. Около часа ночи Главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что один такой самолет был сбит силами противовоздушной обороны. Количество уничтоженных врагов пока неизвестно. Впоследствии было уточнение, что вражеский транспортник был сбит украинским истребителем Су-27.

Также Министерство обороны сообщило об уничтожении штурмовика Су-25 и вертолета зенитным ракетным комплексом С-300.

Около Винницы украинский Су-27 сбил еще один вражеский Су-25.

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В статье: война с Россией
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