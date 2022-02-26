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Ситуация в Киеве: возле метро Берестейская уничтожена вражеская колонна, ВСУ оттесняют ДРГ

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Как прошла ночь в столице

Ситуация в Киеве: возле метро Берестейская уничтожена вражеская колонна, ВСУ оттесняют ДРГ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ночь на 26 февраля в Киеве прошла в боях по всему городу. В частности, столкновения происходили в районе КПИ, Троещины.

Возле метро Берестейский враг пытался атаковать воинскую часть. В итоге был уничтожен 101-й бригадой. В частности, украинские военные уничтожили 2 легковых автомобиля, 2 грузовых и танк.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безугла в 4:30 сообщила, что ВСУ вытесняют диверсионно-разведывательные группы из Киева.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация в Киеве находится под контролем Вооруженных сил Украины и ее граждан.

Добавим, что значительное число киевлян провели ночь в метро и бомбоубежищах.

Ранее сообщалось, що за ночь Украинская Армия уничтожила несколько вражеских самолетов, в частности, транспортный ИЛ-76, который пытался высадить десант под Васильковым.

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В статье: Киев война с Россией
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