Ситуация в Киеве: возле метро Берестейская уничтожена вражеская колонна, ВСУ оттесняют ДРГ
Как прошла ночь в столице
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ночь на 26 февраля в Киеве прошла в боях по всему городу. В частности, столкновения происходили в районе КПИ, Троещины.
Возле метро Берестейский враг пытался атаковать воинскую часть. В итоге был уничтожен 101-й бригадой. В частности, украинские военные уничтожили 2 легковых автомобиля, 2 грузовых и танк.
Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безугла в 4:30 сообщила, что ВСУ вытесняют диверсионно-разведывательные группы из Киева.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ситуация в Киеве находится под контролем Вооруженных сил Украины и ее граждан.
Добавим, что значительное число киевлян провели ночь в метро и бомбоубежищах.
Ранее сообщалось, що за ночь Украинская Армия уничтожила несколько вражеских самолетов, в частности, транспортный ИЛ-76, который пытался высадить десант под Васильковым.
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