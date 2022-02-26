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Названы новые данные по количеству погибших врагов. В Василькове отбита атака

Общие новости
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Названы новые данные по количеству погибших врагов. В Василькове отбита атака

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Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк утром 26-го февраля сообщил, что в настоящее время в Украине уничтожено более трех с половиной тысяч (3500) российских военных. Около 200 попали в плен.

Подоляк подчеркнул, что ни одного тактического преимущества, несмотря на все количество задействованных сил, враг не получил. Украинская армия и граждане эффективно защищают свою землю.

По информации Сухопутных войск ВС Украины ориентировочные потери противника составляют: самолеты – 14 ед., вертолеты – 8 ед., танки – 102 ед., ББМ – 536 ед., пушек – 15 ед., ЗРК БУК-1 ед.

Одной из самых горячих точек ночью 26 февраля был Васильков. Здесь враг попытался высадить десант, чтобы захватить аэродром. Однако силы 40-й бригады дали отпор.

Как сообщила мэр Василькова Наталья Валачинович, к утру бои заканчиваются – они продолжались всю ночь: "Они русские десантники высадились с парашютами на полях, лесах и селах нашей общины. Страшнее всего было на улице Декабристов, там были бои, улица пылала. Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада мощная и отразила атаку".

Известно, что на Киев через Вышгородский район выдвинулась большая колонна бронетехники (около 100 единиц).

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В статье: война с Россией
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