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Трибуны дружно спели "Путин - Х**ло" на матче Евролиги - ВИДЕО

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(4 голосов)

Украинский хит в Литве

Трибуны дружно спели "Путин - Х**ло" на матче Евролиги - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Еще в четверг, 24 февраля, состоялся матч Евролиги – самого престижного баскетбольного турнира Европы – между Жальгирисом и мадридским Реалом.

Во время игры трибуны «Жальгирио Арены» в Каунасе дружно спели прославленную украинцами песни об одном кремлевском карлике.

В итоге литовский клуб, занимающий последнее место в турнирной таблице, победил сливочных 68:47. Реал идет вторым.

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В статье: БК Реал (Мадрид) Евролига БК Жальгирис (Каунас)
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 11:46
Вся цивілізована спільнота виступає проти ізгоїв людства! Передавайте цей флешмоб далі!
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can (Торонто, Львов)
26.02.2022 в 09:48
Спасибо, литовцы!!! Это лучшее, чto я слышал после любимого Pink Floyd!!
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