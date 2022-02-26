Трибуны дружно спели "Путин - Х**ло" на матче Евролиги - ВИДЕО
Украинский хит в Литве
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Еще в четверг, 24 февраля, состоялся матч Евролиги – самого престижного баскетбольного турнира Европы – между Жальгирисом и мадридским Реалом.
Во время игры трибуны «Жальгирио Арены» в Каунасе дружно спели прославленную украинцами песни об одном кремлевском карлике.
В итоге литовский клуб, занимающий последнее место в турнирной таблице, победил сливочных 68:47. Реал идет вторым.
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 11:46
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can (Торонто, Львов)
26.02.2022 в 09:48
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