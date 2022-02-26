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Зеленский – об обстреле детского дома: Это война против украинских детей? Они тоже неонацисты?

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Какой ответ дадут в кремле?

Зеленский – об обстреле детского дома: Это война против украинских детей? Они тоже неонацисты?

Фото: facebook.com/zelenskiy.official / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел страной-оккупантом детских садов, детских домов и других не военных объектов.

"Просто нет и не может быть такой правды, которая могла бы объяснить, почему обстреливают из реактивной артиллерии детские садики и жилую инфраструктуру. В Ворзеле Киевской области били "градами". Били "градами" по детскому дому. По Ахтырке Сумской области били "ураганами". Под обстрелом были жилые кварталы, укрытия, детские сады… Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они? Они тоже неонацисты из детского сада? Или это солдаты НАТО, угрожавшие россии? Убитые и раненые дети – это приговор этому вторжению.

Все, я подчеркиваю, все должны сделать всё, что могут, чтобы остановить эту войну. Каждый день разрушает нормальную жизнь. Не только в Украине, но и в России, Европе и мире", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, что сегодня ночью из-за обстрелов со стороны агрессора две ракеты попали в жилой дом.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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