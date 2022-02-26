Кличко рассказал о количестве пострадавших за ночь и действиях врага

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после ночных боев с российскими войсками и столкновений с ДРГ оккупантов в столице 35 раненых, среди них двое детей.

"Русских войск в столице нет, враг пытается прорваться в город, в частности со стороны Гостомеля, Житомира - там агрессора обезвредили. В Киеве действуют диверсионные группы, было несколько столкновений, стрельбы", - сообщил мэр столицы в новом обращении.

Он подчеркнул, что сейчас безопаснее всего оставаться в укрытиях, потому что враг будет атаковать с воздуха. Объекты критической инфраструктуры работают, общественный транспорт ездит в количестве, достаточном для перевозки работников критической инфраструктуры. В метро не работает красная ветка, все станции доступны для укрытия.

Кличко заявил, что диверсионные группы противника вооружены, в гражданской форме, говорят по-русски. Он также призвал жителей Киева уничтожать метки, которые враг расставил в столице.

Напомним, по свежим данным ВСУ, украинцы уничтожили около трех тысяч врагов. Прошлой ночью возле Киева самой горячей точкой был Васильков, где россияне пытались захватить местный аэродром. Попытка провалилась, враг понес большие потери, в частности Воздушные силы Украины сбили транспортный Ил-76. В Киеве была уничтожена военная колонна из пяти объектов.

Утром в Киеве в результате ракетного удара в направлении Жулян частично был разрушен многоэтажный дом на проспекте Лобановского, по невероятному стечению обстоятельств никто не погиб, несколько человек получили травмы.