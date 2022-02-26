Киевлян предупредили не ехать через Днепр на Правый берег

Национальная гвардия Украины призвала не пересекать Днепр в Киеве в направлении Правого берега из-за попыток врага забросить ДРГ.

"ДРГ противника постоянно работает и пытается высадиться на левом берегу Киева.

Украинские военные и правоохранители держат под контролем все мосты, соединяющие левый и правый берег и открывают огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мосты в направлении правого берега.

Просим всех граждан оставаться в безопасных местах и ​​не пытаться пересечь реку Днепр по направлению к Правому берегу", говорится в сообщении Нацгвардии.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что Киев остается под полным контролем ВСУ, все попытки атаковать город ночью 26 февраля были отбиты. В то же время за ночь были ранены 35 человек в результате боевых действий и ракетных обстрелов.