  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Моя семилетняя дочь тоже нацистка?" Российский снаряд попал в дом Шуфрича-младшего
В тренде

"Моя семилетняя дочь тоже нацистка?" Российский снаряд попал в дом Шуфрича-младшего

Общие новости
(6 голосов)

Чудом все остались живы

"Моя семилетняя дочь тоже нацистка?" Российский снаряд попал в дом Шуфрича-младшего

Фото: football24.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Александр Шуфрич, известный украинским болельщикам футбола как экс-президент «Говерлы», написал у себя в твиттере, что российский снаряд попал в дом, где он проживает с семьей.

Судя по фото, это та самая многоэтажка в Жулянах, неподалеку от аэродрома, о которой СМИ писали еще с утра.

«Дом, где живет моя семья. Наверное, моя семилетняя дочь тоже наркоманка и нацистка? Украинцы. Держимся вместе! Бог с нами, добро с нами! Правда с нами», - написал бизнесмен.

Напомним, незадолго до российского вторжения в Украину СМИ нашли у отца Александра - Нестора Шуфрича - перерегистрированный за российскими законами особняк в Крыму.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Шуфрич война с Россией
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Drovko (Lviv)
26.02.2022 в 14:38
Шуфриичі не розуміють простої речі: коли снаряд летить чи ракета, то вони не проводять опитування і не питають чи ти за русскиій мір чи ти патріот України? Ви хотіли щоб Путін ввів війська...отримуйте ..
Ответить
0
0
Vladimir_22
26.02.2022 в 13:50
Опомнился, раньше надо было думать
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
26.02.2022 в 13:41
Дебил. Как и его отец.
Ответить
+4
-1
RicoRico (Кривой Рог)
26.02.2022 в 13:31
А ты думал, тебе, гнида не прилетит? Пусть твой батя у своего отца нации спросит! Ублюдки-малороссы.
Ответить
+5
-1
RicoRico (Кривой Рог)
26.02.2022 в 13:32
Ремарочка. Конечно дочка не виновата что батя и дед - подстилки путинские.
Ответить
+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 14:10
А якою вона виросте з такими батьками?...
+2
0
янковский ян (Запорожье)
26.02.2022 в 13:27
Ух ты. Пусть у бати своего спросит кто его дочка
Ответить
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 13:13
Дурень, тобі до батька потрібно звертатись а не в Твіттер.
Ответить
+5
0
Черноморчик (Одесса )
26.02.2022 в 12:47
А тут может сказать спасибо папе , который сюда тащил русский мир .
Ответить
+8
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...