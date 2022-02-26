"Моя семилетняя дочь тоже нацистка?" Российский снаряд попал в дом Шуфрича-младшего

Александр Шуфрич, известный украинским болельщикам футбола как экс-президент «Говерлы», написал у себя в твиттере, что российский снаряд попал в дом, где он проживает с семьей.

Судя по фото, это та самая многоэтажка в Жулянах, неподалеку от аэродрома, о которой СМИ писали еще с утра.

«Дом, где живет моя семья. Наверное, моя семилетняя дочь тоже наркоманка и нацистка? Украинцы. Держимся вместе! Бог с нами, добро с нами! Правда с нами», - написал бизнесмен.

Напомним, незадолго до российского вторжения в Украину СМИ нашли у отца Александра - Нестора Шуфрича - перерегистрированный за российскими законами особняк в Крыму.