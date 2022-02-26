МИД Украины опубликовало список санкций против рф и последствия для рядовых граждан
И это только начало
Фото: facebook.com/UkraineMFA / Автор неизвестен
Министерство иностранных дел опубликовало на своей странице в Facebook список санкций, которые уже ввел против страны-агрессора мир.
Уже ввели санкции против суверенного долга России, российских банков, закрытие на рынке капиталов, авиакомпаний, ключевых государственных компаний, запрет поставок товаров и технологий в сфере нефтепереработки и авиакосмической отрасли, ограничение поставок передовых технологий и визовые ограничения и свобода передвижения.
Что касается рядовых граждан, то наш МИД продублировал пост на русском для понимания всех проблем обычного населения граждан из-за поребрика.
"Обычные граждане России до сих пор не осознали, что преступная война РФ против Украины отразится конкретно на них. Санкции касаются не только олигархов. Каждый россиянин почувствует их на себе", - добавил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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