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МИД Украины опубликовало список санкций против рф и последствия для рядовых граждан

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И это только начало

МИД Украины опубликовало список санкций против рф и последствия для рядовых граждан

Фото: facebook.com/UkraineMFA / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Министерство иностранных дел опубликовало на своей странице в Facebook список санкций, которые уже ввел против страны-агрессора мир.

Уже ввели санкции против суверенного долга России, российских банков, закрытие на рынке капиталов, авиакомпаний, ключевых государственных компаний, запрет поставок товаров и технологий в сфере нефтепереработки и авиакосмической отрасли, ограничение поставок передовых технологий и визовые ограничения и свобода передвижения.

Что касается рядовых граждан, то наш МИД продублировал пост на русском для понимания всех проблем обычного населения граждан из-за поребрика.

"Обычные граждане России до сих пор не осознали, что преступная война РФ против Украины отразится конкретно на них. Санкции касаются не только олигархов. Каждый россиянин почувствует их на себе", - добавил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
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Комментарии (2)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
26.02.2022 в 14:12
Правильно! Запрет на продажу, европейских самолётов, технологий. Пусть сами работают, хватит на печи лежать.
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 13:11
Просимо санкційний флешмоб проти скажених свинособак у всієї цивілізованої спільноти світу!
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