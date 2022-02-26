МИД Украины опубликовало список санкций против рф и последствия для рядовых граждан

Министерство иностранных дел опубликовало на своей странице в Facebook список санкций, которые уже ввел против страны-агрессора мир.

Уже ввели санкции против суверенного долга России, российских банков, закрытие на рынке капиталов, авиакомпаний, ключевых государственных компаний, запрет поставок товаров и технологий в сфере нефтепереработки и авиакосмической отрасли, ограничение поставок передовых технологий и визовые ограничения и свобода передвижения.

Что касается рядовых граждан, то наш МИД продублировал пост на русском для понимания всех проблем обычного населения граждан из-за поребрика.