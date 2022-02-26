В Украине в укрытиях родилось трое детей
Жизнь продолжается
Фото: pravda.com.ua / Автор неизвестен
Этой ночью в украинских укрытиях родилось трое детей.
В Херсоне в роддоме, обустроенном в бомбоубежище, родилось сегодня два мальчика. Кроме того, в киевском метро сегодня родилась девочка.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что больницы продолжают работать и оказывают помощь не только пострадавшим в результате боевых действий.
"Ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь. Никто не испугался и все мужественно смотрим в глаза врагу. Мы на своей земле! Мы защищаем свои семьи. Каждый на своем месте, как умеет", - сообщил Ляшко.
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