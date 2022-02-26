В Украине в укрытиях родилось трое детей

Этой ночью в украинских укрытиях родилось трое детей.

В Херсоне в роддоме, обустроенном в бомбоубежище, родилось сегодня два мальчика. Кроме того, в киевском метро сегодня родилась девочка.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что больницы продолжают работать и оказывают помощь не только пострадавшим в результате боевых действий.