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В Украине в укрытиях родилось трое детей

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Жизнь продолжается

В Украине в укрытиях родилось трое детей

Фото: pravda.com.ua / Автор неизвестен

UA-Футбол
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Этой ночью в украинских укрытиях родилось трое детей.

В Херсоне в роддоме, обустроенном в бомбоубежище, родилось сегодня два мальчика. Кроме того, в киевском метро сегодня родилась девочка.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что больницы продолжают работать и оказывают помощь не только пострадавшим в результате боевых действий.

"Ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь. Никто не испугался и все мужественно смотрим в глаза врагу. Мы на своей земле! Мы защищаем свои семьи. Каждый на своем месте, как умеет", - сообщил Ляшко.

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В статье: война с Россией
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