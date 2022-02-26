Сборная Украины сможет играть домашние матчи в Польше. Павелко принял приглашение

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Украины сможет проводить свои домашние матчи в Польше, пока активная фаза войны не закончится.

"Сегодня я разговаривал с моим другом Андреем Павелко. От имени Польского союза я предложил помощь в организации матчей сборной Украины у нас, если это будет необходимо. Украина приняла наше предложение.

Большое спасибо министру спорта Камилю Бортничуку, который был вдохновителем идеи с самого начала. В трудное время мы должны проявить солидарность", - написал чиновник.