Сборная Украины сможет играть домашние матчи в Польше. Павелко принял приглашение
Друг познает в беде
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket
Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Украины сможет проводить свои домашние матчи в Польше, пока активная фаза войны не закончится.
"Сегодня я разговаривал с моим другом Андреем Павелко. От имени Польского союза я предложил помощь в организации матчей сборной Украины у нас, если это будет необходимо. Украина приняла наше предложение.
Большое спасибо министру спорта Камилю Бортничуку, который был вдохновителем идеи с самого начала. В трудное время мы должны проявить солидарность", - написал чиновник.
Напомним, ранее сборная Польши отказалась играть стыковой матч за место на ЧМ-2022 против россии из-за ее вторжения в Украину.
Odbyłem dziś rozmowę z moim Przyjacielem Andrijem Pawelko, prezesem @uafukraine. W imieniu PZPN zaoferowałem, że jako federacja pomożemy w organizacji meczów rep. Ukrainy na terenie Polski, jeśli będzie taka potrzeba. Strona ukraińska przyjęła naszą ofertę. #SolidarnizUkrainą 1/2— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 25, 2022
Популярное сейчас
- Луческу и его ассистенты таки выехали из Украины
- Названы новые данные по количеству погибших врагов. В Василькове отбита атака
- Украинская армия за ночь сбила ИЛ-76 и еще несколько воздушных целей (обновлено)
- Состояние объектов ЧАЭС – без изменений. Известно, почему в зоне отчуждения повысился радиационный фон
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
Новости по теме
- 22:57 Зарубежные Красавец Ванда Метрополитано. Сине-желтый стадион в столице Испании
- 22:04 Украинские Боеприпасы из Польши, новые Javelin из Эстонии, военно-техническая помощь от Швеции – мир помогает Украине
- 21:33 Зарубежные Стадионы в Познани и Мюнхене теперь сине-желтые. Футбольный мир поддерживает Украину в войне с захватчиком