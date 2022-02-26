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Сборная Украины сможет играть домашние матчи в Польше. Павелко принял приглашение

Общие новости
(1 голосов)

Друг познает в беде

Сборная Украины сможет играть домашние матчи в Польше. Павелко принял приглашение

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Украины сможет проводить свои домашние матчи в Польше, пока активная фаза войны не закончится.

"Сегодня я разговаривал с моим другом Андреем Павелко. От имени Польского союза я предложил помощь в организации матчей сборной Украины у нас, если это будет необходимо. Украина приняла наше предложение.

Большое спасибо министру спорта Камилю Бортничуку, который был вдохновителем идеи с самого начала. В трудное время мы должны проявить солидарность", - написал чиновник.

Напомним, ранее сборная Польши отказалась играть стыковой матч за место на ЧМ-2022 против россии из-за ее вторжения в Украину.

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В статье: Украина Польша война с Россией
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Комментарии (2)
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Sins (Кропивницкий)
26.02.2022 в 14:48
БРАТТЯ!!!
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 14:05
Підтримка буде навіженою!....
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0


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