Зеленский: Народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением.

"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах нашего государства, но мы знаем, что мы защищаем нашу страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются именно нашей армией. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел, они не получили никакого преимущества над нами. На наших улицах, в небе Киева, Василькове, Вышгороде и даже окрестных полях продолжалось настоящее сражение за Киев. Враг применил против нас все: ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронитехнику, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталам, в том числе - из реактивной артиллерии. Пытаются разрушить энергетические объекты, у них очень подлая тактика. Разрушены ракетами и артиллерией дома – это окончательный аргумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие.

Говорю, это максимально откровенно: народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Европейском союзе. Это и будет являться ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Настал решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском союзе.

Антивоенная коалиция действует. В Украину идет оборонительное оружие и оборудование. Уже есть почти полная поддержка стран европейского союза по отключению России от SWIFT.

Каждому украинцу следует помнить одно: если можете останавливать и уничтожать оккупантов, делайте это. Все, кто может вернуться в Украину, возвращайтесь, чтобы защитить Украину. А потом у нас с вами будет очень много работы, чтобы ее отстроить. Все, кто может защищать Украину из-за границы, делайте это. Целенаправленно, сплоченно, непрерывно. Все друзья Украины, кто хочет присоединиться к защите, приезжайте: мы дадим вам оружие. Всем, кто защищает Украину сегодня, слава – вы Герои", - сказал Зеленский.