Внимание, Киев! Комендантский час сегодня начнется уже в 17:00
И продлится до 8 утра
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency
Украинская армия активно уничтожает желающих навязать здесь "русский мир", но оккупантов много, и мирным жителям столицы надо быть осторожными.
Мэр Киева Виталий Кличко у себя в Facebook сообщил о новых правилах комендантского часа, которые начнут действовать уже сегодня.
- Комендантский час в столице начнется в 17:00 и продлится до 8:00 завтрашнего утра
- Такие временные рамки будут актуальны в течение двух суток, если не будет дополнительной информации
- все цивильные, которые будут находиться на улицах после введения комендантского часа, будут считаться ДРГ противника
Переводя на человеческий язык, просто за бесцельное брожение по району вечером можно получить будет получить пулю. Берегите себя, своих близких и берегите Киев!
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Источник:Фейсбук Кличко
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