Президент Украины посмертно наградил сапера, взорвавшего Генический мост ценой собственной жизни
Вечная память герою
Фото з відкритих джерел
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение посмертно наградить званием Герой Украины Виталия Скакуна.
Сапер 35-й отдельной бригады морской пехоты ценой своей жизни взорвал Генический автомобильный мост, чтобы остановить наступление врага.
Напомним, что с сегодняшнего дня
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 16:35
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Blues (Львов)
26.02.2022 в 15:30
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