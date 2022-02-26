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Президент Украины посмертно наградил сапера, взорвавшего Генический мост ценой собственной жизни

Общие новости
(4 голосов)

Вечная память герою

Президент Украины посмертно наградил сапера, взорвавшего Генический мост ценой собственной жизни

Фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение посмертно наградить званием Герой Украины Виталия Скакуна.

Сапер 35-й отдельной бригады морской пехоты ценой своей жизни взорвал Генический автомобильный мост, чтобы остановить наступление врага.

Напомним, что с сегодняшнего дня комендантский час в Киеве с 17:00 до 08:00.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 16:35
Вся Україна схиляє голову перед справжнім героєм...
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Blues (Львов)
26.02.2022 в 15:30
Вічна пам'ять.
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