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Турция наконец-то с нами. Эрдоган закроет Черное море от оккупанта

Общие новости
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Турция наконец-то с нами. Эрдоган закроет Черное море от оккупанта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своей соцсети сообщил, что наконец-то достиг договоренности с президентом Турции Эрдоганом о закрытии выхода в Черное море для военных кораблей страны-оккупанта россии. Теперь эрефия потеряет одну из стратегически важных артерий наступления на Украину.

Также Зеленский сообщил о весомой военной и гуманитарной поддержке Турции для Украины. Наш Президент поблагодарил Турцию за помощь, написав, что украинский народ этого не забудет.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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royalstas (Вінниця)
26.02.2022 в 16:39
Проблема в тому, що всі кораблі які мали бути, вже у Чорному морі......
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Romerik (YNWA)
26.02.2022 в 16:41
Чув, що крім того що вони підбили 2 іноземні кораблі, так сьогодні і свого літака збили. Так що вони на нас працюють..
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 16:31
Молодец, теперь бахни по ихним корытам.
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+1
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