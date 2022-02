Турция наконец-то с нами. Эрдоган закроет Черное море от оккупанта

Президент Украины Владимир Зеленский в своей соцсети сообщил, что наконец-то достиг договоренности с президентом Турции Эрдоганом о закрытии выхода в Черное море для военных кораблей страны-оккупанта россии. Теперь эрефия потеряет одну из стратегически важных артерий наступления на Украину.

I thank my friend Mr. President of ???????? @RTErdogan and the people of ???????? for their strong support. The ban on the passage of ???????? warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for ???????? are extremely important today. The people of ???????? will never forget that!