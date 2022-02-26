Дожали немцев, венгров и киприотов. Мир начинает процедуру отсоединения россии от системы SWIFT
Железный занавес падет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мир и Европа продолжают вводить жесткие санкции против путинской империи из-за ее полномасштабного вторжения на территорию Украины. Одним из самых болезненных ударов, который должен стремительно и ощутимо отразиться на экономике эрефии, является отсоединение РФ от мировой банковской системы SWIFT. Последними странами мира, выступавшими против этого решения, были Кипр, Венгрия и Германии.
Кипр согласился еще раньше. Впоследствии не стала блокировать подобные санкции и Венгрия. Последней согласилась отсоединить россию от SWIFT Германия. Так что препятствий для введения санкций уже нет. Главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир уже начал процедуру отсоединения России от международной банковской системы.
Ранее мы сообщали, что Украина договорилась с Турцией о том, что выход в Черное море для кораблей оккупационной армии будет закрыт.
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