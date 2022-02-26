Хакеры сломали сайт кремля

В настоящее время не работает официальный сайт президента страны агрессора – он сломан хакерами.

Ранее, группа Anonymous объявила, что ведет "кибервойну" против российских властей.

Позже Anonymous сообщили, что сайт пропагандистского канала Russia Today не работает. Кроме того, они сломали сайт Минобороны России и обнародовали базу данных с телефонами, почтами и именами его сотрудников.