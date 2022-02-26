Хакеры сломали сайт кремля
Ой!
В настоящее время не работает официальный сайт президента страны агрессора – он сломан хакерами.
Ранее, группа Anonymous объявила, что ведет "кибервойну" против российских властей.
Позже Anonymous сообщили, что сайт пропагандистского канала Russia Today не работает. Кроме того, они сломали сайт Минобороны России и обнародовали базу данных с телефонами, почтами и именами его сотрудников.
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