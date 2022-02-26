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"Нет" новым оккупантам: Украина взорвала ЖД-узлы, связывавшие нас с россией

Общие новости
(2 голосов)

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"Нет" новым оккупантам: Украина взорвала ЖД-узлы, связывавшие нас с россией

Фото: slovoidilo.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Украинская армия сегодня днем взорвала все железнодорожные узлы, связывавшие отечественную железную дорогу с российской, сообщает Украинская Правда.

Таким образом, доставка в Украину новых оккупантов, боеприпасов и техники железными дорогами прямо сейчас невозможна - это непременно замедлит агрессора.

На запрос РФ восстановить ЖД-сообщение, Украина ответила уже крылатой, хоть и нецензурной фразой.

Напомним, в Киеве прямо сейчас и до утра 28 февраля комендантский час - цивильным людям выходить на улицу категорически не рекомендуется.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
26.02.2022 в 18:31
Ще від вусатого залізницю підірвіть
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+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 19:27
Доки сябры Чык-чырыка не повісять.
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 18:19
А в подальшому і кордон забетонуємо.
Ответить
+4
-1
dinamovets (Киев)
26.02.2022 в 19:13
Повністю по периметру, всю парашу, а потім все залити бетоном.
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+2
0


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