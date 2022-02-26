"Нет" новым оккупантам: Украина взорвала ЖД-узлы, связывавшие нас с россией

Украинская армия сегодня днем взорвала все железнодорожные узлы, связывавшие отечественную железную дорогу с российской, сообщает Украинская Правда.

Таким образом, доставка в Украину новых оккупантов, боеприпасов и техники железными дорогами прямо сейчас невозможна - это непременно замедлит агрессора.

На запрос РФ восстановить ЖД-сообщение, Украина ответила уже крылатой, хоть и нецензурной фразой.

"Російський поїзд, йди на хуй!". Ліквідовані залізничні вузли, що з'язують із РЖД



Сьогодні вдень українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з Російськими залізницями (РЖД).

Далі буде… — Українська правда (@ukrpravda_news) February 26, 2022

Напомним, в Киеве прямо сейчас и до утра 28 февраля комендантский час - цивильным людям выходить на улицу категорически не рекомендуется.