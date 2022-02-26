"Нет" новым оккупантам: Украина взорвала ЖД-узлы, связывавшие нас с россией
Обороняемся по всем фронтам
Фото: slovoidilo.ua/ автор неизвестен
Украинская армия сегодня днем взорвала все железнодорожные узлы, связывавшие отечественную железную дорогу с российской, сообщает Украинская Правда.
Таким образом, доставка в Украину новых оккупантов, боеприпасов и техники железными дорогами прямо сейчас невозможна - это непременно замедлит агрессора.
На запрос РФ восстановить ЖД-сообщение, Украина ответила уже крылатой, хоть и нецензурной фразой.
"Російський поїзд, йди на хуй!". Ліквідовані залізничні вузли, що з'язують із РЖД— Українська правда (@ukrpravda_news) February 26, 2022
Сьогодні вдень українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з Російськими залізницями (РЖД).
Далі буде…
Напомним, в Киеве прямо сейчас и до утра 28 февраля комендантский час - цивильным людям выходить на улицу категорически не рекомендуется.
Популярное сейчас
- 30 лет назад в Европе уже было вторжение. Югославы заплатили за него спортом и 313 млн процентов инфляции
- Луческу и его ассистенты таки выехали из Украины
- Ситуация в Киеве: возле метро Берестейская уничтожена вражеская колонна, ВСУ оттесняют ДРГ
- Враг снова нанес ракетный удар по Киеву. Украинская ПВО сбила несколько объектов
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
Новости по теме
- 23:37 Украинские А это уж точно бьют по живому. Санкции против россии ввел сервис PornHub
- 23:16 Зарубежные Russka kurwa. Как песня об оккупанте объединила трибуны непримиримых футбольных соперников в Польше
- 23:11 Украинские В компанию к Асаду и Ким Чен Ыну. США вводят персональные санкции против Путина