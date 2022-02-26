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Погранслужба: Украинские защитники острова Змеиный могут быть живы

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Погранслужба: Украинские защитники острова Змеиный могут быть живы

Фото: Главком

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Как сообщает Госпогранслужба, есть надежда, что военнослужащие, защищавшие остров Змеиный могут быть живы:

"Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на острове. Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ — сдаваться никто не будет.

Сейчас, после получения информации про их возможное местонахождение, ГПСУ вместе с ВСУ ведет работу по идентификации наших воинов".

Ведомство искренне надеется, что парни как можно быстрее вернутся домой, и информация о гибели не подтвердится.

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В статье: война с Россией
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