Погранслужба: Украинские защитники острова Змеиный могут быть живы

Как сообщает Госпогранслужба, есть надежда, что военнослужащие, защищавшие остров Змеиный могут быть живы:

"Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на острове. Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ — сдаваться никто не будет.

Сейчас, после получения информации про их возможное местонахождение, ГПСУ вместе с ВСУ ведет работу по идентификации наших воинов".

Ведомство искренне надеется, что парни как можно быстрее вернутся домой, и информация о гибели не подтвердится.