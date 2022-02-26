Погранслужба: Украинские защитники острова Змеиный могут быть живы
Держим кулаки
Фото: Главком
Как сообщает Госпогранслужба, есть надежда, что военнослужащие, защищавшие остров Змеиный могут быть живы:
"Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на острове. Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие, поступила перед тем, как с защитниками потерялась связь.
По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.
До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ — сдаваться никто не будет.
Сейчас, после получения информации про их возможное местонахождение, ГПСУ вместе с ВСУ ведет работу по идентификации наших воинов".
Ведомство искренне надеется, что парни как можно быстрее вернутся домой, и информация о гибели не подтвердится.
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