Михайличенко: Не дай нам Бог жить в стране, напоминающей россию
Легенда "Динамо" - из неспокойного Киева
Фото: UEFA / Автор – неизвестен
Экс-футболист "Динамо", а ныне вице-президент УАФ Алексей Михайличенко оценил действия оккупантов в Киеве, где он сейчас находится.
"Дорогие друзья! Дорогие украинцы! Приветствую Вас!
Я сейчас нахожусь в Киеве возле Оперного театра. Мне очень больно смотреть, что эти варвары делают с нашей страной, с нашими людьми. Мне больно смотреть, как мы живем. Но мы живем и будем жить!
Не дай нам Бог жить в стране, напоминающей россию. Не дай нам Бог, чтобы такой изверг как путин правил Украиной. Я горжусь нашей страной, нашей армией и людьми. Мы обязательно победим! Слава Украине!" - говорится в видеообращении легенды футбола.
Что примечательно, Михайличенко записал видео на украинском языке, хотя ранее в публичных выступлениях всегда использовал русский. Респект!
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