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Михайличенко: Не дай нам Бог жить в стране, напоминающей россию

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Легенда "Динамо" - из неспокойного Киева

Михайличенко: Не дай нам Бог жить в стране, напоминающей россию

Фото: UEFA / Автор – неизвестен

Новина українською

Экс-футболист "Динамо", а ныне вице-президент УАФ Алексей Михайличенко оценил действия оккупантов в Киеве, где он сейчас находится.

"Дорогие друзья! Дорогие украинцы! Приветствую Вас!

Я сейчас нахожусь в Киеве возле Оперного театра. Мне очень больно смотреть, что эти варвары делают с нашей страной, с нашими людьми. Мне больно смотреть, как мы живем. Но мы живем и будем жить!

Не дай нам Бог жить в стране, напоминающей россию. Не дай нам Бог, чтобы такой изверг как путин правил Украиной. Я горжусь нашей страной, нашей армией и людьми. Мы обязательно победим! Слава Украине!" - говорится в видеообращении легенды футбола.

Что примечательно, Михайличенко записал видео на украинском языке, хотя ранее в публичных выступлениях всегда использовал русский. Респект!

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В статье: Алексей Михайличенко война с Россией
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Источник:
Фейсбук УАФ

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