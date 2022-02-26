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Словакия, Нидерланды и Бельгия поставят Украине много оружия

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Даже Германия изменила мнение

Словакия, Нидерланды и Бельгия поставят Украине много оружия

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро сообщил, что его страна поставит Украине две тысячи (2000) пулеметов и три тысячи восемьсот (3800) тонн топлива для поддержки ВСУ.

Также о поставках на Украину заявила Словакия. Соседи предоставят Украине 12 тысяч мин калибра 120-мм, десять тысяч тонн топлива, 2400 тонн авиационного топлива и два комплекса для разминирования.

Кроме того, Нидерланды направят Украине 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Невероятно, но факт. Канцлер Германии Олаф Шольц разрешил странам-партнерам поставлять оружие немецкого производства в Украину. В частности, Берлин разрешил Нидерландам передать 400 реактивных гранатометов немецкого производства, докладывает Politico. По данным издания, изменение политики Германии по поводу летального оружия стало результатом давления союзников по ЕС и НАТО.

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В статье: война с Россией
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