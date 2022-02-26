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Страна-фейк. Разоблачена ложь оккупационной россии о героических защитниках острова Змеиный

Общие новости
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(7 голосов)

А разве кто-то удивлен?

Страна-фейк. Разоблачена ложь оккупационной россии о героических защитниках острова Змеиный

UA-Футбол
Новина українською

История защиты нашими героями острова Змеиного от русского оккупанта уже стала эпической и символической для этой войны. Но возможно продолжение. Госпогранслужба Украины сообщает, что защитники могут быть живы. Хотя ранее россия сообщала о доставке украинских героев во временно оккупированный россией Севастополь. В сети сейчас легко найти свидетельство того, что сообщения российских СМИ – фейк. Как, собственно, и большинство из того, что подають цензурированные средства информации страны-оккупанта.

На стоп-кадрах с видео об совершенно разных событиях видно одно и то же лицо. Такой монтаж – это старинная и известная схема манипуляции информацией в руках российских пропагандистов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
26.02.2022 в 21:04
Я також сподіваюсь, що наші хлопці живі. Можливо, не всі, але... Сподіваюсь, що хочаб інфа про "доправлення до Севастополя" не фейк. Бо росіянам вірити - себе не поважати
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0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 21:18
Логіка: острів наш, загиблих не виявлено, трупи росіяни не забирають, де хлопці?...
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0
-1
Черноморчик (Одесса )
26.02.2022 в 20:34
Жалко ребят . С плена можно было вернуться и бить врага дальше . А с того света увы .вечная память героям .
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0
schabay (Краснодон)
26.02.2022 в 20:57
Не хорони живых, сдались они.... Герои!
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-1


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