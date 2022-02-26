Страна-фейк. Разоблачена ложь оккупационной россии о героических защитниках острова Змеиный

История защиты нашими героями острова Змеиного от русского оккупанта уже стала эпической и символической для этой войны. Но возможно продолжение. Госпогранслужба Украины сообщает, что защитники могут быть живы. Хотя ранее россия сообщала о доставке украинских героев во временно оккупированный россией Севастополь. В сети сейчас легко найти свидетельство того, что сообщения российских СМИ – фейк. Как, собственно, и большинство из того, что подають цензурированные средства информации страны-оккупанта.

На стоп-кадрах с видео об совершенно разных событиях видно одно и то же лицо. Такой монтаж – это старинная и известная схема манипуляции информацией в руках российских пропагандистов.