  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Морги на севере Крыма переполнены". Войска рф свозят всех раненых и убитых на украинский полуостров
В тренде

"Морги на севере Крыма переполнены". Войска рф свозят всех раненых и убитых на украинский полуостров

Общие новости
(1 голосов)

Тут без помощи Красного креста не обойтись

"Морги на севере Крыма переполнены". Войска рф свозят всех раненых и убитых на украинский полуостров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мобильный военный госпиталь, который страна-агрессор развернул на территории больницы в Красноперекопске на севере аннексированного Крыма, переполнен ранеными и убитыми. Об этом сообщает Крым.Реалии ссылаясь на медперсонал, который работает в госпитале.

"Красноперекопский госпиталь, который развернули в городе, забит. Хирургов не отпускают домой. Морг заполнен. Телами солдат заполнен также морг в Армянске", - сказал собеседник.

Как отмечает издание, госпиталь стали строить ещё до объявления российского тирана о начале военных действий на территории Украины.

Напомним, что сегодня вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук просила помощи у международного Красного креста, чтобы вывезти тела погибших на украинской земле российских солдат на родину.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 21:13
Кримчани, тепер ви розумієте для чого путіну Крим. І не чекайте чогось іншого.
Ответить
+5
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...