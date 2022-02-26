"Морги на севере Крыма переполнены". Войска рф свозят всех раненых и убитых на украинский полуостров
Тут без помощи Красного креста не обойтись
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мобильный военный госпиталь, который страна-агрессор развернул на территории больницы в Красноперекопске на севере аннексированного Крыма, переполнен ранеными и убитыми. Об этом сообщает Крым.Реалии ссылаясь на медперсонал, который работает в госпитале.
"Красноперекопский госпиталь, который развернули в городе, забит. Хирургов не отпускают домой. Морг заполнен. Телами солдат заполнен также морг в Армянске", - сказал собеседник.
Как отмечает издание, госпиталь стали строить ещё до объявления российского тирана о начале военных действий на территории Украины.
Напомним, что сегодня вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук
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