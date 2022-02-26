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Большая охота. За субботу ВСУ сбили 17 воздушных сил врага – ВИДЕО

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Большая охота. За субботу ВСУ сбили 17 воздушных сил врага – ВИДЕО

Новина українською

Воздушные силы Вооруженных сил Украины отчитались об уничтожении российских воздушных судов за субботу, 26 февраля.

В частности, войска агрессора потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разного типа, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25 и один военно-транспортный Ил-76 с десантом на борту.

Сообщается, что врага уничтожали истребители Су-27 и боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1.

Добавим, что в сеть также попало видео, как возле Каховки был уничтожен один вертолет с помощью стингера.

Ранее сообщалось, что мобильный военный госпиталь, развернутый страной-агрессором на территории больницы в Красноперекопске на севере аннексированного Крыма, переполнен ранеными и убитыми солдатами российской армии.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 21:54
Смерть москалям!
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
26.02.2022 в 21:47
Герої не вмирають!
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+6
0


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