Большая охота. За субботу ВСУ сбили 17 воздушных сил врага – ВИДЕО
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины отчитались об уничтожении российских воздушных судов за субботу, 26 февраля.
В частности, войска агрессора потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разного типа, три истребителя Су-30 СМ, два штурмовика Су-25 и один военно-транспортный Ил-76 с десантом на борту.
Сообщается, что врага уничтожали истребители Су-27 и боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1.
Добавим, что в сеть также попало видео, как возле Каховки был уничтожен один вертолет с помощью стингера.
Ранее сообщалось, что мобильный военный госпиталь, развернутый страной-агрессором на территории больницы в Красноперекопске на севере аннексированного Крыма, переполнен ранеными и убитыми солдатами российской армии.
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