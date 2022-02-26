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Совсем другое дело. Германия передаст Украины стингеры и противотанковое оружие

Общие новости
(5 голосов)

Переломный момент в мировоззрении немцев

Совсем другое дело. Германия передаст Украины стингеры и противотанковое оружие

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине оружие в связи с нападением России.

"Российская атака знаменует переломный момент. Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы поддержать Украину для защиты от армии вторжения [президента России Владимира] Путина. Поэтому мы поставляем 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger нашим друзьям", - написал он в Twitter.

Также сообщается, что Германия одобрила передачу Украине 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.

Ранее сообщалось, что большие поставки оружия и горючего в Украину пообещали Бельгия, Словакия и Нидерланды.

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В статье: Германия война с Россией
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Комментарии (4)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
26.02.2022 в 23:08
Наверное стурбованiсть прошла.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.02.2022 в 22:43
плять, очухались гансы!
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.02.2022 в 23:23
Тіран, слава Україні! На твою думку, через скільки днів ми їх погонимо назад?
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Olegyurchak (Хмельницький )
26.02.2022 в 22:26
Немцы всегда так долго с якоря снимаются?
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