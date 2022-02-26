Совсем другое дело. Германия передаст Украины стингеры и противотанковое оружие
Переломный момент в мировоззрении немцев
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине оружие в связи с нападением России.
"Российская атака знаменует переломный момент. Наша обязанность - сделать все возможное, чтобы поддержать Украину для защиты от армии вторжения [президента России Владимира] Путина. Поэтому мы поставляем 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger нашим друзьям", - написал он в Twitter.
Также сообщается, что Германия одобрила передачу Украине 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии.
Ранее сообщалось, что большие поставки оружия и горючего в Украину пообещали Бельгия, Словакия и Нидерланды.
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