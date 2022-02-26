Экс-игрок Бостона и Нью-Йорка Энес Кантер Фридом: Мир должен немедленно действовать! Россия и Китай хотят уничтожить демократию
Также он показал кроссовки с дизайном в поддержку Украины
Фото: Twitter Enes FREEDOM
Турецкий экс-игрок НБА Энес Кантер Фридом высказался о захватнической войне России против Украины:
"Владимир Путин не только угрожает одной стране или миллионам мужчин, женщин и детей, которые пострадают. Он угрожает самой концепции свободы. Если он достигнет своего в Украине, он позволит бесчисленным диктаторам и авторитарным правителям повторять за ним.
Мир должен немедленно действовать!! Будущее Европы и мира решается.
Злодеи типа Путина и Си Цзиньпина являются угрозой мировой безопасности и свободе. Поэтому важно поддерживать Украину и Тайвань.
Лидерам свободного мира нужно проснуться, вылезти из бункеров и начать вести себя как настоящие лидеры. Вы нужны миру больше, чем когда-либо. Что даст выражение озабоченности? Невинные мужчины, женщины и дети оставлены умирать среди войны. Путин должен быть наказан!"
Также Энес Фридом показал баскетбольные кроссовки с дизайном в поддержку Украины:
Vladimir Putin isn’t just threatening an individual country or the millions of men, women, children who would suffer from his war.— Enes FREEDOM (@EnesFreedom) February 24, 2022
He’s threatening the very concept of freedom.
If he succeeds in #Ukraine, he will empower countless dictators and authoritarian wannabes to copy him. pic.twitter.com/xQY1AfJmho
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