Экс-игрок Бостона и Нью-Йорка Энес Кантер Фридом: Мир должен немедленно действовать! Россия и Китай хотят уничтожить демократию

Турецкий экс-игрок НБА Энес Кантер Фридом высказался о захватнической войне России против Украины:

"Владимир Путин не только угрожает одной стране или миллионам мужчин, женщин и детей, которые пострадают. Он угрожает самой концепции свободы. Если он достигнет своего в Украине, он позволит бесчисленным диктаторам и авторитарным правителям повторять за ним.

Мир должен немедленно действовать!! Будущее Европы и мира решается.

Злодеи типа Путина и Си Цзиньпина являются угрозой мировой безопасности и свободе. Поэтому важно поддерживать Украину и Тайвань.

Лидерам свободного мира нужно проснуться, вылезти из бункеров и начать вести себя как настоящие лидеры. Вы нужны миру больше, чем когда-либо. Что даст выражение озабоченности? Невинные мужчины, женщины и дети оставлены умирать среди войны. Путин должен быть наказан!"

Также Энес Фридом показал баскетбольные кроссовки с дизайном в поддержку Украины: