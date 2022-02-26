  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Экс-игрок Бостона и Нью-Йорка Энес Кантер Фридом: Мир должен немедленно действовать! Россия и Китай хотят уничтожить демократию
В тренде

Экс-игрок Бостона и Нью-Йорка Энес Кантер Фридом: Мир должен немедленно действовать! Россия и Китай хотят уничтожить демократию

Общие новости
(1 голосов)

Также он показал кроссовки с дизайном в поддержку Украины

Экс-игрок Бостона и Нью-Йорка Энес Кантер Фридом: Мир должен немедленно действовать! Россия и Китай хотят уничтожить демократию

Фото: Twitter Enes FREEDOM

UA-Футбол
Новина українською

Турецкий экс-игрок НБА Энес Кантер Фридом высказался о захватнической войне России против Украины:

"Владимир Путин не только угрожает одной стране или миллионам мужчин, женщин и детей, которые пострадают. Он угрожает самой концепции свободы. Если он достигнет своего в Украине, он позволит бесчисленным диктаторам и авторитарным правителям повторять за ним.

Мир должен немедленно действовать!! Будущее Европы и мира решается.

Злодеи типа Путина и Си Цзиньпина являются угрозой мировой безопасности и свободе. Поэтому важно поддерживать Украину и Тайвань.

Лидерам свободного мира нужно проснуться, вылезти из бункеров и начать вести себя как настоящие лидеры. Вы нужны миру больше, чем когда-либо. Что даст выражение озабоченности? Невинные мужчины, женщины и дети оставлены умирать среди войны. Путин должен быть наказан!"

Также Энес Фридом показал баскетбольные кроссовки с дизайном в поддержку Украины:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА война с Россией Энес Кантер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...