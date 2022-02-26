Харьков демонстрирует блестящие результаты, Чернигов и Сумы держатся - Арестович
Враг не пройдет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович прокомментировал положение дел в ключевых точках противостояния между украинской армией и российскими оккупантами.
"Противник понес большие потери. Продолжается накопление противника западнее Киева, но мы наносим по нему артиллерийские удары.
Держатся Чернигов, Сумы. Сумы полностью под нами, несмотря на сообщение, что половина города под ними. Харьков как вторая столица Украины демонстрирует блестящие результаты своей работы. В зоне ООС наши держат позиции", - Алексей Арестович.
В то же время вечером в субботу, 26 февраля противник начал наносить массированный артиллерийский удар по Харькову.
В Киеве предупреждают о предстоящей массированной атаке.
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