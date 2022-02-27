Клиенты ПриватБанка перевели ЗСУ уже более миллиарда гривен
За два дня
Фото: АрміяInform
ПриватБанк сообщил, что за двое суток (25 и 26 февраля) его клиенты перевели через Приват24 на спецсчета НБУ для помощи Вооруженным силам Украины более 1,1 миллиарда гривен.
С карточек еПідтримка поступило 560 тысяч платежей на общую сумму 375 миллионов гривен.
С личных карточек поступило 900 тысяч переводов на сумму 785 миллионов гривен.
Ссылки на новости о том, как перевести деньги на спецсчет для помощи ВСУ:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Страна-фейк. Разоблачена ложь оккупационной россии о героических защитниках острова Змеиный
- УЕФА расторгает спонсорский контракт с Газпромом на 100 млн евро - The Times
- "Моя семилетняя дочь тоже нацистка?" Российский снаряд попал в дом Шуфрича-младшего
- ВРУ: Гостомель полностью под контролем украинской армии
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
- Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
Новости по теме
- 00:14 Украинские Киевляне, будьте осторожны. Зеленский сообщил, что ночью враг пойдет на штурм столицы
- 00:01 Украинские Миколенко попросил Джонсона и членов Палаты лордов ВБ убедить Европу ввести жесткие санкции против россии
- 23:37 Украинские А это уж точно бьют по живому. Санкции против россии ввел сервис PornHub
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ol-g (Одесса)
27.02.2022 в 01:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...