Клиенты ПриватБанка перевели ЗСУ уже более миллиарда гривен

ПриватБанк сообщил, что за двое суток (25 и 26 февраля) его клиенты перевели через Приват24 на спецсчета НБУ для помощи Вооруженным силам Украины более 1,1 миллиарда гривен.

С карточек еПідтримка поступило 560 тысяч платежей на общую сумму 375 миллионов гривен.

С личных карточек поступило 900 тысяч переводов на сумму 785 миллионов гривен.

Ссылки на новости о том, как перевести деньги на спецсчет для помощи ВСУ:

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