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Клиенты ПриватБанка перевели ЗСУ уже более миллиарда гривен

Общие новости
(1 голосов)

За два дня

Клиенты ПриватБанка перевели ЗСУ уже более миллиарда гривен

Фото: АрміяInform

UA-Футбол
Новина українською

ПриватБанк сообщил, что за двое суток (25 и 26 февраля) его клиенты перевели через Приват24 на спецсчета НБУ для помощи Вооруженным силам Украины более 1,1 миллиарда гривен.

С карточек еПідтримка поступило 560 тысяч платежей на общую сумму 375 миллионов гривен.

С личных карточек поступило 900 тысяч переводов на сумму 785 миллионов гривен.

Ссылки на новости о том, как перевести деньги на спецсчет для помощи ВСУ:

Официальные реквизиты

С карт еПідтримка

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В статье: Украина война с Россией
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Комментарии (1)
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Ol-g (Одесса)
27.02.2022 в 01:04
Потрібно ще. Вдруге, втретє, і так далі.
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