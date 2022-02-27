Враг взорвал нефтебазу в Василькове. Есть угроза экологической катастрофы

Третья ночь полномасштабного вторжения России в Украину оказалась особенно напряженной. Упорные бои возле Харькова, атаки на Мариуполь и Чернигов. И дальше под опасностью Киев. Оккупант ракетами взорвал нефтебазу в Василькове, что недалеко от столицы. Сразу несколько источников сообщают о масштабном пожаре на нефтехранилище, кубы токсического дыма улетают в воздух.

Подрыв базы подтвердила и мэр Василькова Наталья Баласинович. Город и дальше находится под защитой героев Украины, но эвакуация мирного населения необходима.

Госспецсвязь Украины сообщает, что токсичный дым может направляться в любую сторону – в зависимости от того, куда дует ветер. Обращение к гражданам, проживающим неподалеку – закрывайте окна.