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Враг взорвал нефтебазу в Василькове. Есть угроза экологической катастрофы

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Эта война – это угроза не только для Украины, для всего мира

Враг взорвал нефтебазу в Василькове. Есть угроза экологической катастрофы

UA-Футбол
Новина українською

Третья ночь полномасштабного вторжения России в Украину оказалась особенно напряженной. Упорные бои возле Харькова, атаки на Мариуполь и Чернигов. И дальше под опасностью Киев. Оккупант ракетами взорвал нефтебазу в Василькове, что недалеко от столицы. Сразу несколько источников сообщают о масштабном пожаре на нефтехранилище, кубы токсического дыма улетают в воздух.

Подрыв базы подтвердила и мэр Василькова Наталья Баласинович. Город и дальше находится под защитой героев Украины, но эвакуация мирного населения необходима.

Госспецсвязь Украины сообщает, что токсичный дым может направляться в любую сторону – в зависимости от того, куда дует ветер. Обращение к гражданам, проживающим неподалеку – закрывайте окна.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
27.02.2022 в 02:52
Та да бахнуло добряче
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Djarik87 (Киевская область)
27.02.2022 в 02:46
Взрыв был очень мощный.. я в 65 км от того места.
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