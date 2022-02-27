В Харькове произошел мощный взрыв. Сообщается о подрыве газопровода – ВИДЕО
Еще одна техногенная атака врага
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В ночь на 27 февраля враг особенно мощно атаковал Харьков, нанеся массированный артиллерийский и ракетный обстрел.
Около часу ночи произошел взрыв, после которого в небо поднялось грибовидное облако, что является характерным признаком ядерной опасности.
Однако вскоре Госспецсвязь сообщила, что оккупанты взорвали газопровод.
"Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв и похож на него" - уточняет ведомство.
Напомним, параллельно враг попал в нефтебазу возле Василькова под Киевом, что чревато масштабной экологической катастрофой.
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