В Харькове произошел мощный взрыв. Сообщается о подрыве газопровода – ВИДЕО

В ночь на 27 февраля враг особенно мощно атаковал Харьков, нанеся массированный артиллерийский и ракетный обстрел.

Около часу ночи произошел взрыв, после которого в небо поднялось грибовидное облако, что является характерным признаком ядерной опасности.

Однако вскоре Госспецсвязь сообщила, что оккупанты взорвали газопровод.

"Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв и похож на него" - уточняет ведомство.

Напомним, параллельно враг попал в нефтебазу возле Василькова под Киевом, что чревато масштабной экологической катастрофой.