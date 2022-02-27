  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Харькове произошел мощный взрыв. Сообщается о подрыве газопровода – ВИДЕО
В тренде

В Харькове произошел мощный взрыв. Сообщается о подрыве газопровода – ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Еще одна техногенная атака врага

В Харькове произошел мощный взрыв. Сообщается о подрыве газопровода – ВИДЕО

скріншот відео

Новина українською

В ночь на 27 февраля враг особенно мощно атаковал Харьков, нанеся массированный артиллерийский и ракетный обстрел.

Около часу ночи произошел взрыв, после которого в небо поднялось грибовидное облако, что является характерным признаком ядерной опасности.

Однако вскоре Госспецсвязь сообщила, что оккупанты взорвали газопровод.

"Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв и похож на него" - уточняет ведомство.

Напомним, параллельно враг попал в нефтебазу возле Василькова под Киевом, что чревато масштабной экологической катастрофой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...