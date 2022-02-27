Враг обстрелял пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве
Еще одно преступление против человечества
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вражеские войска выпустили ракеты в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала Объединение Радон.
"По состоянию на 27 февраля 2022 в 1:20 по киевскому времени в результате массированной бомбардировки Киева всеми доступными РФ видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала Объединения Радон. Об этом по телефону сообщил персонал предприятия, находящийся в укрытии в результате массированного обстрела.
Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры зафиксировали попадание снарядов", - говорится в сообщении Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.
Впоследствии в ГСЧС уточнили, что снаряд оккупантов не привел к разгерметизации самого хранилища радиоактивных веществ. Попадание было в ограждение, а само здание и емкости остались целыми.
Добавим, что этой ночью враг нанес несколько ударов по объектам, которые несут экологическую угрозу. В частности, была взорвана нефтебаза в Василькове под Киевом и взорван газопровод в Харькове.
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